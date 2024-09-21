Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Puan ke Anggota DPR Terpilih: Bikin Kebijakan Demi Bangsa Bukan untuk Kalangan Sendiri!

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |17:45 WIB
Pesan Puan ke Anggota DPR Terpilih: Bikin Kebijakan Demi Bangsa Bukan untuk Kalangan Sendiri!
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menjadi Pembina Upacara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPR RI terpilih Periode 2024-2029. Puan pun mengingatkan agar wakil rakyat fokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

Upacara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR dan DPD terpilih ini diselenggarakan oleh KPU RI dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Sabtu (21/9/2024). Kegiatan ini diikuti oleh Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029.

Puan lalu menyampaikan sambutan yang diawali dengan ucapan selamat kepada seluruh anggota DPR dan DPD terpilih periode 2024-2029 lewat Pemilu 2024 lalu.

“Bapak-Ibu, anggota DPR RI dan DPD RI telah terpilih melalui suatu perjuangan dalam Pemilu 2024 untuk dapat mewakili rakyat. Suatu Perjuangan yang tidak ringan,” kata Puan dalam keterangannya.

"Suatu perjuangan yang indah dikenang bagi mereka yang berhasil, menjadi hal yang sulit bagi yang belum berhasil, sulit makan, sulit tidur, bahkan masih ada yang sulit bangkit kembali," lanjut Puan. 

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192417//pemerintah-TR0s_large.jpg
Dua Dekade Perjanjian Helsinki, Perdamaian Aceh Harus Tetap Dijaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192260//dpr-Du8N_large.jpg
DPR: RPJMN Prioritaskan Transformasi Ekonomi sebagai Agenda Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191857//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-efEk_large.jpg
Lonjakan Penumpang KA di Nataru, DPR Dorong Pengembangan Stasiun Bekasi Terpadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190922//anggota_komisi_x_dpr_ri_bonnie_triyana-vLTI_large.jpg
Komisi X DPR Minta Warga Berani Laporkan Pemotongan PIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189889//ketua_komisi_iii_dpr_habiburokman-TZPb_large.jpg
Ketua Komisi III Sebut Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Tak Bertentangan dengan MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement