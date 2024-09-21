Pesan Puan ke Anggota DPR Terpilih: Bikin Kebijakan Demi Bangsa Bukan untuk Kalangan Sendiri!

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menjadi Pembina Upacara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPR RI terpilih Periode 2024-2029. Puan pun mengingatkan agar wakil rakyat fokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Upacara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR dan DPD terpilih ini diselenggarakan oleh KPU RI dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Sabtu (21/9/2024). Kegiatan ini diikuti oleh Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029.

Puan lalu menyampaikan sambutan yang diawali dengan ucapan selamat kepada seluruh anggota DPR dan DPD terpilih periode 2024-2029 lewat Pemilu 2024 lalu.

“Bapak-Ibu, anggota DPR RI dan DPD RI telah terpilih melalui suatu perjuangan dalam Pemilu 2024 untuk dapat mewakili rakyat. Suatu Perjuangan yang tidak ringan,” kata Puan dalam keterangannya.

"Suatu perjuangan yang indah dikenang bagi mereka yang berhasil, menjadi hal yang sulit bagi yang belum berhasil, sulit makan, sulit tidur, bahkan masih ada yang sulit bangkit kembali," lanjut Puan.