Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemkominfo Minta Klarifikasi DJP soal Bocornya 6 Juta Data NPWP Termasuk Milik Jokowi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |16:03 WIB
Kemkominfo Minta Klarifikasi DJP soal Bocornya 6 Juta Data NPWP Termasuk Milik Jokowi
Wamenkominfo Nezar Patria (kiri) dan Prabu Revolusi (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kominfo telah menyurati Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akibat diretas hacker. Tujuannya untuk meminta klarifikasi DJP.

NPWP yang diretas disebut termasuk milik Presiden Jokowi, Menkeu Sri Mulyani, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Prabu Revolusi dalam keterangan resminya, Sabtu (21/9/2024).

Prabu mengatakan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Bahkan, dia menegaskan sedang berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), DJP, hingga Kepolisian RI.

"Saat ini Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN, DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192631//pajak-7uhI_large.jpg
10,22 Juta Wajib Pajak Telah Aktivasi Akun Coretax per 30 Desember, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192463//djp-kUaL_large.jpg
Aktivasi Akun Coretax Baru 9,87 Juta Wajib Pajak, DJP Kejar Target 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359//pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191425//pajak-cIzr_large.jpg
Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191102//npwp-hmAo_large.jpg
DJP–Kemenkop Percepat Integrasi NPWP untuk 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188849//skandal_korupsi-cMmT_large.jpg
Skandal Pajak Rp11,1 Miliar, DJP Serahkan 3 Tersangka ke Kejaksaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement