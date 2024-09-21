Kenapa Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Dijuluki Indra Dragon?

JAKARTA - Kenapa pembunuh gadis penjual gorengan dijuluki Indra Dragon? Sebab, beberapa wargamet penasaran mengenai sosoknya hingga nama julukan yang dimiliki si tersangka.

Adapun, nama sebenarnya adalah Indra Septiarman. Berdasarkan penuturan warga Indra Septiarman pernah berurusan dengan polisi karena terlibat kasus pencabulan pada tahun 2013 lalu.

Tak jera-jera, Indra Septiarman kembali berurusan dengan polisi pada tahun 2017. Kini kasusnya adalah kasus narkoba. Dia pun dipenjara selama 6 tahun. Hingga dia mendapatkan nama julukan.

Lantas kenapa pembunuh gadis penjual gorengan dijuluki Indra Dragon? Hal ini dikarenakan berurusan dengan polisi karena tindakan kriminalnya, warga sekitar menyebutnya dengan julukan Indra Dragon.

Saat ini warga berduyun-duyun mendatangi Polres Padang Pariaman berharap tersangka dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Pelarian Indra Dragon berakhir setelah 11 hari diburu tim khusus (timsus) dan warga. Tersangka ditangkap di sebuah rumah di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, dengan bersembunyi di atas loteng.

Penangkapan Indra Dragon berawal dari kecurigaan warga dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Pada akhirnya tersangka berhasil ditangkap dan dikepung warga.