Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilot Susi Air Bebas dari KKB, Satgas Elang Ungkap Pelacakan Jejaknya sejak Februari 2023

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |18:04 WIB
Pilot Susi Air Bebas dari KKB, Satgas Elang Ungkap Pelacakan Jejaknya sejak Februari 2023
Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens berhasil dibebaskan dari KKB (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens berhasil dibebaskan dari cengkraman teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya di wilayah Nduga. Selama proses perundingan pembebasan, keberadaan dan kondisi Kapten Philip terus dilacak oleh Tim Elang.

Kepala Satuan Tugas Elang IV Brigadir Jenderal Murbianto Adhi Wibowo mengatakan, perkembangan kondisi Kapten Philip penting untuk proses perundingan. "Kami melacaknya sejak 7 Februari 2023," kata Murbianto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (21/9/2024). 

Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB menyandera Philip di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Murbianto, pembebasan pilot asal Selandia Baru haru dalam keadaan selamat. "Jadi, posisi dan kondisinya harus terus bisa dipastikan," ujarnya. 

Bukan hanya Philip, pemerintah juga ingin menghindari jumlah korban jiwa dalam upaya pembebasan. "Baik dari aparat, masyarakat sipil, dan tentu saja keselamatan pilot sendiri," ucapnya.

Murbianto mengatakan, pelacakan posisi dan kondisi Kapten Philip amat menantang. Kondisi geografis dan keharusan mengabari perkembangan terbaru secepatnya adalah sebagian dari tantangan itu.

Tim Elang terus mengabarkan perkembangan kondisi Kapten Philip kepada tim gabungan untuk pembebasan pilot asal Selandia Baru itu. Perkembangan itu penting diketahui proses perundingan untuk pembebasan. 

Sebab, kalau tidak diketahui kondisi dan posisinya, akan sulit bagi tim perunding untuk terus bernegosiasi dengan perwakilan penyandera. Berdasarkan pelacakan posisi dan kondisi, tim gabungan untuk pembebasan Kapten Philip bisa menyusun langkah dan materi perundingan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192693/kkb-8soy_large.jpg
Biadab! KKB Membabi Buta Bacok 2 Warga Pendatang di Yahukimo, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192382/kkb-lh1w_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Aksi Biadab KKB hingga Operasi Senyap Jenderal Kopassus di Bumi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191521/kkb-zEL6_large.jpg
15 Anggota KKB Tewas Ditembak, 14 Markasnya Luluh Lantak Digempur Pasukan Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190201/kkb-QBpj_large.jpg
Lima Pentolan KKB di Intan Jaya Menyerahkan Diri, Ini Identitas Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190166/kkb-Qjgm_large.jpg
Kostrad Duduki Basis KKB di Intan Jaya, 2 Petingginya Yupinus Bilambani dan Yusak Kum Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189987/kkb-L2Oc_large.jpg
Teror KKB Papua Semakin Brutal, Tokoh Agama Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement