Pilot Susi Air Bebas dari KKB, Satgas Elang Ungkap Pelacakan Jejaknya sejak Februari 2023

JAKARTA - Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens berhasil dibebaskan dari cengkraman teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya di wilayah Nduga. Selama proses perundingan pembebasan, keberadaan dan kondisi Kapten Philip terus dilacak oleh Tim Elang.

Kepala Satuan Tugas Elang IV Brigadir Jenderal Murbianto Adhi Wibowo mengatakan, perkembangan kondisi Kapten Philip penting untuk proses perundingan. "Kami melacaknya sejak 7 Februari 2023," kata Murbianto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (21/9/2024).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB menyandera Philip di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Murbianto, pembebasan pilot asal Selandia Baru haru dalam keadaan selamat. "Jadi, posisi dan kondisinya harus terus bisa dipastikan," ujarnya.

Bukan hanya Philip, pemerintah juga ingin menghindari jumlah korban jiwa dalam upaya pembebasan. "Baik dari aparat, masyarakat sipil, dan tentu saja keselamatan pilot sendiri," ucapnya.

Murbianto mengatakan, pelacakan posisi dan kondisi Kapten Philip amat menantang. Kondisi geografis dan keharusan mengabari perkembangan terbaru secepatnya adalah sebagian dari tantangan itu.

Tim Elang terus mengabarkan perkembangan kondisi Kapten Philip kepada tim gabungan untuk pembebasan pilot asal Selandia Baru itu. Perkembangan itu penting diketahui proses perundingan untuk pembebasan.

Sebab, kalau tidak diketahui kondisi dan posisinya, akan sulit bagi tim perunding untuk terus bernegosiasi dengan perwakilan penyandera. Berdasarkan pelacakan posisi dan kondisi, tim gabungan untuk pembebasan Kapten Philip bisa menyusun langkah dan materi perundingan.