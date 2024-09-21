Keluarga Pilot Susi Air dalam Perjalanan dari Bali ke Jakarta

JAKARTA - Keluarga Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens disebutkan dalam perjalanan dari Bali menuju Jakarta. Hal itu sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum Susi Air, Donal Fariz.

"Istrinya dalam perjalanan ke Jakarta dari Bali," kata Fariz kepada iNews Media Group melalui pesan tertulis, Sabtu (21/9/2024).

Fariz menyebutkan, saat ini keluarga pilot asal Selandia Baru itu menetap di Bali. Menurutnya, bukan hanya istri yang akan menyambut kedatangan Philip di Jakarta.

"Istri, anak, dan kakaknya Phill," ujarnya.

Ia melanjutkan, diperkirakan keluarga Philip akan mendarat di Jakarta pada pukul 20.00 WIB. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail di bandara mana mereka akan mendarat.

Sekadar informasi, Kurun waktu 1,5 tahun Pilot Philip disandera KKB Egianus Kogoya di wilayah Nduga. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan Pilot Philip.