HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI dan Pangab Brunei Lakukan Bilateral Meeting 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |19:15 WIB
Panglima TNI dan Pangab Brunei Lakukan Bilateral Meeting 
Panglima TNI
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima  bilateral meeting Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (Pangab) Mejar General Dato Paduka Seri haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan  sebagai Rangkaian kegiatan Chief Of Defence Conference (CHODs) Di Kona Hawai, AS (18/09/2024).

Pertemuan bilateral tersebut, membahas kemajuan kerja sama antara TNI dan Angkatan  Bersenjata Diraja Brunei. Panglima TNI juga mengungkapkan antusiasnya mengenai kegiatan  Brunesia yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang di Indonesia.

Usai Pertemuan Panglima TNI melanjutkan kegiatan CHODs 2024 yang berlangsung mulai dari tanggal 18 -21 September 2024.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
