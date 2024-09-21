Panglima TNI dan Pangab Brunei Lakukan Bilateral Meeting

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima bilateral meeting Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (Pangab) Mejar General Dato Paduka Seri haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan sebagai Rangkaian kegiatan Chief Of Defence Conference (CHODs) Di Kona Hawai, AS (18/09/2024).

Pertemuan bilateral tersebut, membahas kemajuan kerja sama antara TNI dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Panglima TNI juga mengungkapkan antusiasnya mengenai kegiatan Brunesia yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang di Indonesia.

Usai Pertemuan Panglima TNI melanjutkan kegiatan CHODs 2024 yang berlangsung mulai dari tanggal 18 -21 September 2024.



(Khafid Mardiyansyah)