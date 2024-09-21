Mutasi Polri: Irjen Wahyu Hadiningrat Jadi Astamarena, Irjen Verdianto Iskandar Jabat Astamaops

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi/mutasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri. Di antaranya adalah posisi Asisten Utama Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena).

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2100/IX/KEP./2024 per tanggal 20 September 2024.

Jabatan Astamarena Kapolri akan dijabat oleh Irjen Wahyu Hadiningrat. Ia resmi dikukuhkan dalam jabatan tersebut, lantaran saat ini, Wahyu menjabat sebagai Asrena.

Sementara, Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca yang saat ini menjadi Asops Kapolri juga dikukuhkan sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops). Masih dalam surat telegram itu, Brigjen Andik Setiyono akan dimutasi menjadi Wastamarena. Sedangkan, Brigjen Endi Sutendi akan dirotasi menjadi Wastamaops Kapolri.

Diketahui, Presiden Jokowi resmi mendatangani Perpres tentang Polri pada 22 Agustus 2024. Hal itu mengatur soal jabatan Astamaops dan Astamarena.

Adapun hal tersebut termaktub dalam Perpres Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI. Pada Perpres itu, Astamarena dan Astamaops merupakan jabatan perwira tinggi (Pati) Polri berpangkat Komjen atau Jenderal bintang tiga.

(Arief Setyadi )