Pilot Susi Air Bebas, Intip Situasi Terkini di Rumah Susi Pudjiastuti

Rumah Susi Pudjiastuti di kawasan Jakarta Timur (Foto: Nur Khabibi/Okezone)

JAKARTA - Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens berhasil dibebaskan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Nduga. Pilot asal Selandia Baru itu bebas setelah 1,5 tahun tersandera.

Diketahui, Maskapai Susi Air didirikan oleh pengusaha sekaligus eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Selain di Pangandaran, Susi Pudjiastuti juga memiliki rumah di kawasan Jakarta Timur, yakni di Jalan Angkasa I SMA 9, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar.

Pantauan di lokasi, rumah tersebut nampak sepi. Terlihat hanya beberapa orang lalu lalang yang diduga pegawai Susi Air.

Menurut penuturan warga sekitar, rumah dengan nomor B4 ini juga digunakan untuk mess pegawai Susi Air. Di depan rumah tersebut juga nampak satu mobil terparkir dengan logo Susi Air.

Beberapa waktu yang lalu, terlihat Kuasa Hukum Susi Air, Donal Fariz memasuki rumah tersebut. Saat dihubungi, ia menyebutkan keluarga Philip sedang dalam perjalanan dari Bali menuju Jakarta.