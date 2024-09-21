Dikontak Susi Pudjiastuti, Kapten Philip Ingin Makan Pizza dan Minuman Bersoda

JAKARTA - Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens mengungkapkan keinginannya makan pizza dan minuman bersoda setelah dibebaskan dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya di wilayah Nduga.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Susi Air, Donal Fariz berdasarkan komunikasi Susi Pudjiastuti dengan Philip melalui video call pagi ini.

"Ada juga tadi obrolan, Ibu (Susi) menawari makan apa kepada Philip, karena memang Bu Susi sangat suka juga menawari makanan dari pegawai-pegawai beliau," kata Fariz saat ditemui di kediaman Susi Pudjiastuti di kawasan Jakarta Timur, Sabtu (21/9/2024).

"Karena sudah 1,5 tahun di hutan, dia meminta makanan kesukaan dia, pizza dan coca-cola, sehingga kami keluarga juga sudah menyediakan di sini," sambungnya.

Sementara itu, ia menyebutkan keluarga dari Philip akan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma lebih dulu dari pesawat yang ditumpangi pilot asal Selandia Baru itu sekitar pukul 20.30 WIB.

"Kalau kita mendengar tidak jauh atau tidak lama setelah itu pilot dari TNI AU juga akan mendarat di pukul 10.30 (22.30 WIB) setelah transit di Makassar beberapa jam untuk membawa Philip dan rombongan," ujarnya.