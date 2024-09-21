Perkuat Kerjasama Militer, Panglima TNI Hadiri Konferensi Chiefs Of Defense

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Konferensi Chiefs of Defence (CHODs) yang berlangsung mulai tanggal 18-21 September 2024 dengan mengusung tema “Building a Resilent and Interconected Region”, bertempat di Kona, Hawai. Rabu (18/09/2024).

Konferensi CHODs merupakan pertemuan para pemimpin militer dari negara-negara Indo-Pasifik yang bertujuan membahas tentang isu-isu keamanan di kawasan dan prioritas keamanan dari masing-masing negara. Konferensi ini diselenggarakan setiap tahun oleh Komandan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM).

Adapun negara yang turut berpartisipasi dalam konferensi CHODs tahun 2024 sebanyak 27 negara peserta yang terdiri dari China, Japan, Korea Selatan, Mongolia, Brunei, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam, India, Maldives, Nepal, Australia, New Zealand, Tonga, Fiji, Canada, Chile, Colombia, France, Mexico, Peru, United Kingdom, Nato Cmc, Usindopacom.

(Khafid Mardiyansyah)