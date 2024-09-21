Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Kerjasama Militer, Panglima TNI Hadiri Konferensi Chiefs Of Defense

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |20:37 WIB
Perkuat Kerjasama Militer, Panglima TNI Hadiri Konferensi Chiefs Of Defense
Panglima TNI
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri  Konferensi Chiefs of Defence (CHODs) yang berlangsung mulai tanggal 18-21 September 2024 dengan mengusung tema “Building a Resilent and Interconected Region”, bertempat di Kona, Hawai. Rabu (18/09/2024).

Konferensi CHODs merupakan pertemuan para pemimpin militer dari negara-negara Indo-Pasifik yang bertujuan membahas tentang isu-isu keamanan di kawasan dan prioritas keamanan dari masing-masing negara.  Konferensi ini diselenggarakan setiap tahun oleh Komandan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM). 

Adapun negara yang turut berpartisipasi dalam konferensi CHODs tahun 2024 sebanyak 27 negara peserta yang terdiri dari China, Japan, Korea Selatan, Mongolia, Brunei, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam, India, Maldives, Nepal, Australia, New Zealand, Tonga, Fiji, Canada, Chile, Colombia, France, Mexico, Peru, United Kingdom, Nato Cmc, Usindopacom.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192570//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-35NJ_large.jpg
Operasi Pascabencana Sumatera, Panglima TNI: 32 Jembatan Dibangun, 2.669 Ton Logistik Disalurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398//pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192389//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-L0Ri_large.jpg
Soal Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Ini Respons Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192374//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-Pngq_large.jpg
Panglima TNI: 37 Ribu Lebih Prajurit dan 15 Batalyon Dikerahkan Pulihkan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192309//tni-rcOC_large.jpg
Aksi TNI-Polri Berjibaku Bangun Jembatan Darurat Buka Akses Daerah Terisolasi di Agam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement