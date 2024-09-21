Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suasana Terkini Halim Perdanakusuma Jelang Kedatangan Pilot Susi Air Kapten Philip

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |21:14 WIB
Suasana Terkini Halim Perdanakusuma Jelang Kedatangan Pilot Susi Air Kapten Philip
Suasana terkini Lanud Halim Perdanakusuma jelang kedatangan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens dijadwalkan akan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma. Pesawat dari TNI AU itu berangkat dari Timika transit di Makassar terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta. 

Pantauan di lokasi, aktivitas suasana Lanud Halim Perdanakusuma masih terlihat sepi. Di sana, hanya terlihat sejumlah awak media yang telah bersiap di lokasi. 

Di landasan pacu, terlihat petugas sedang koordinasi menjelang kedatangan pilot asal Selandia Baru itu. Sejumlah pejabat yang akan menggelar konferensi pers di sekitaran lokasi pun belum terlihat. 

Sebelumnya, Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang dibebaskan usai disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama sekitar 1,5 tahun diterbangkan ke Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Mark Mehrtens diterbangkan dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara (AU). Dia dievakuasi setelah berhasil dibebaskan dan tiba dengan selamat di Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan.

