Dua Hari Kejutan dari SBY: Nyanyi di Pestapora dan Terima Sowan Pramono-Rano

JAKARTA - Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi perbincangan di akhir pekan ini di jagat dunia maya. Dalam 2 hari ini, beliau bernyanyi salah satu acara festival musik besar PestaPora dan juga bertemu dengan pasangan Pramono- Rano Karno.

SBY tampil bernyanyi dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri dan lagu yang digemari oleh masyarakat Indonesia diiringi dengan musik orkestra.

“Saya tidak sendiri, tapi akan ditemani artis lain. Yang aku ingin bawakan ada lagu yang aku buat sendiri dan lagu yang disenangi masyarakat,” kata SBY saat tampil di Pestapora Stage, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.

Setelah membuka penampilannya dengan membawakan lagu Pelangi di Matamu (Jamrud) dan Kamu Nggak Sendirian (Tipe-X), SBY memberikan kejutan dengan berduet dengan penyanyi Rio Febrian.

Mereka menyanyikan Ku Yakin sampai di Sana, sebuah lagu yang diciptakan SBY, pada 2008. Lagu tersebut berkisah tentang anak muda yang harus memiliki mimpi dan berusaha memberikan yang terbaik dalam hidupnya.

“Lakukan yang terbaik untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kalian. Sepanjang kalian berikthiar, Insya Allah semuanya akan terwujud,” ungkapnya.

SBY kemudian melanjutkan duetnya dengan tujuh penyanyi lain untuk menyanyikan lagu Untuk Bumi Kita. Mereka adalah Yuni Shara, Sandy Sondhoro, Ita Purnamasari, Andi Riff, Joy Tobing, Ario Wahab, Lala Karmela, dan Irang Perdana.

Lewat lagu ciptaannya itu, SBY bercerita tentang fenomena pemanasan global yang kian mengkhawatirkan. “Iklim terus berubah dan bumi semakin panas. Kondisi itu membahayakan untuk anak cucu kita,” tuturnya.