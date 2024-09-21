Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Hari Kejutan dari SBY: Nyanyi di Pestapora dan Terima Sowan Pramono-Rano

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |23:16 WIB
Dua Hari Kejutan dari SBY: Nyanyi di Pestapora dan Terima Sowan Pramono-Rano
SBY tampil di Pestapora. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi perbincangan di akhir pekan ini di jagat dunia maya. Dalam 2 hari ini, beliau bernyanyi salah satu acara festival musik besar PestaPora dan juga bertemu dengan pasangan Pramono- Rano Karno.

SBY tampil bernyanyi dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri dan lagu yang digemari oleh masyarakat Indonesia diiringi dengan musik orkestra.

“Saya tidak sendiri, tapi akan ditemani artis lain. Yang aku ingin bawakan ada lagu yang aku buat sendiri dan lagu yang disenangi masyarakat,” kata SBY saat tampil di Pestapora Stage, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.

Setelah membuka penampilannya dengan membawakan lagu Pelangi di Matamu (Jamrud) dan Kamu Nggak Sendirian (Tipe-X), SBY memberikan kejutan dengan berduet dengan penyanyi Rio Febrian.

Mereka menyanyikan Ku Yakin sampai di Sana, sebuah lagu yang diciptakan SBY, pada 2008. Lagu tersebut berkisah tentang anak muda yang harus memiliki mimpi dan berusaha memberikan yang terbaik dalam hidupnya.

“Lakukan yang terbaik untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kalian. Sepanjang kalian berikthiar, Insya Allah semuanya akan terwujud,” ungkapnya.

SBY kemudian melanjutkan duetnya dengan tujuh penyanyi lain untuk menyanyikan lagu Untuk Bumi Kita. Mereka adalah Yuni Shara, Sandy Sondhoro, Ita Purnamasari, Andi Riff, Joy Tobing, Ario Wahab, Lala Karmela, dan Irang Perdana.

Lewat lagu ciptaannya itu, SBY bercerita tentang fenomena pemanasan global yang kian mengkhawatirkan. “Iklim terus berubah dan bumi semakin panas. Kondisi itu membahayakan untuk anak cucu kita,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191894//presiden_ke_6_ri_susilo_bambang_yudhoyono-sl2U_large.jpg
Soal Penanganan Bencana Sumatera, SBY: Tidak Semudah yang Dibayangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/470/3191103//prabowo-hE6S_large.jpg
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181162//ahy-qtJE_large.jpg
AHY Curhat 2 Tahun 'Cikeas Gelap' Setelah Ani Yudhoyono Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181159//ahy-PbjV_large.jpg
AHY Akui Tak Mudah Sandang Nama Besar Yudhoyono: Kadang Getir dan Ingin Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303//purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175217//sby-9hQg_large.jpg
Respons Narasi Liar Hubungan SBY-Kapolri Renggang, Demokrat: Spekulasi Tidak Berdasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement