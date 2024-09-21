Pilot Susi Air Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Bakal Disambut Istri dan Anak

JAKARTA - Pesawat TNI AU yang ditumpangi Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/9/2024). Pesawat tersebut berangkat dari Timika dan sempat transit di Makassar. Pantauan di lokasi, pesawat yang dimaksud tiba di Bandara Halim Perdanakusuma sekira pukul 22.26 WIB. Pesawat tersebut dengan nomor ekor AI-7301.

Kemudian, pesawat tersebut tiba di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma sekira pukul 22.33 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima, keluarga Philip yang terdiri dari istri, anak, dan kakaknya akan menyambut langsung kedatangan pilot asal Selandia Baru itu.

Philip dan keluarganya disebutkan saat ini berdomisili di Bali. Mereka pun baru mendarat di Jakarta malam ini.

Sebelumnya, Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang dibebaskan usai disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama sekitar 1,5 tahun diterbangkan ke Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Mark Mehrtens diterbangkan dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara (AU). Dia dievakuasi setelah berhasil dibebaskan dan tiba dengan selamat di Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan.

"Hari ini, Sabtu, 21 September 2024, Pilot Philip Mark Mehrtens diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU. Pesawat dijadwalkan transit di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk mengisi bahan bakar, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dan diperkirakan tiba pada pukul 20.00 WIB," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Bayu Suseno.