Pilot Susi Air Tiba di Jakarta, Langsung Diserahkan ke Kedutaan Selandia Baru

JAKARTA - Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens mendarat di Jakarta dengan selamat. Ia tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 22.36 WIB. Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengatakan, setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Philip langsung diserahkan ke pihak Kedutaan Selandia Baru.

"Baru saja, saya mewakili pemerintah RI secara resmi telah menyerahkan Kapten Pilot Philip Mehrtens kepada Pemerintah Selandia Baru yang diwakili oleh Duta Besar Selandia Baru di Jakarta, yaitu Bapak Kevin (Kevin Burnett)," kata Hadi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/9/2024).

Menurutnya, setelah proses serah terima ini, selanjutnya Philip menjadi tanggung jawab Kedubes Selandia Baru.

"Seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru," ujarnya.

Ia menyebutkan, pembebasan Philip dari KKB Egianus Kogoya di wilayah Nduga merupakan hasil kerja sama TNI-Polri, tokoh masyarakat setempat, hingga masyarakat.

Sebelumnya, Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang dibebaskan usai disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama sekitar 1,5 tahun diterbangkan ke Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Mark Mehrtens diterbangkan dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara (AU). Dia dievakuasi setelah berhasil dibebaskan dan tiba dengan selamat di Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan.

"Hari ini, Sabtu, 21 September 2024, Pilot Philip Mark Mehrtens diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU. Pesawat dijadwalkan transit di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk mengisi bahan bakar, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dan diperkirakan tiba pada pukul 20.00 WIB," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Bayu Suseno.