Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilot Susi Air Tiba di Jakarta, Langsung Diserahkan ke Kedutaan Selandia Baru

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |23:45 WIB
Pilot Susi Air Tiba di Jakarta, Langsung Diserahkan ke Kedutaan Selandia Baru
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto. (Foto: Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens mendarat di Jakarta dengan selamat. Ia tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 22.36 WIB. Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengatakan, setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Philip langsung diserahkan ke pihak Kedutaan Selandia Baru. 

"Baru saja, saya mewakili pemerintah RI secara resmi telah menyerahkan Kapten Pilot Philip Mehrtens kepada Pemerintah Selandia Baru yang diwakili oleh Duta Besar Selandia Baru di Jakarta, yaitu Bapak Kevin (Kevin Burnett)," kata Hadi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/9/2024). 

Menurutnya, setelah proses serah terima ini, selanjutnya Philip menjadi tanggung jawab Kedubes Selandia Baru. 

"Seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru," ujarnya. 

Ia menyebutkan, pembebasan Philip dari KKB Egianus Kogoya di wilayah Nduga merupakan hasil kerja sama TNI-Polri, tokoh masyarakat setempat, hingga masyarakat.

Sebelumnya, Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang dibebaskan usai disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama sekitar 1,5 tahun diterbangkan ke Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Mark Mehrtens diterbangkan dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara (AU). Dia dievakuasi setelah berhasil dibebaskan dan tiba dengan selamat di Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan.

"Hari ini, Sabtu, 21 September 2024, Pilot Philip Mark Mehrtens diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU. Pesawat dijadwalkan transit di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk mengisi bahan bakar, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dan diperkirakan tiba pada pukul 20.00 WIB," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Bayu Suseno.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177497//viral-lP4h_large.jpg
Kronologi 2 Bocah Disandera Ayahnya yang Idap ODGJ di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177495//viral-xHJN_large.jpg
Ayah Nekat Sandera Dua Anak Kandungnya Dalam Ruko di Pasar Rebo Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/18/3162687//perdana_menteri_selandia_baru_christopher_luxon-aH53_large.jpg
PM Selandia Baru Sebut Tindakan Netanyahu di Gaza Sudah Kelewatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/18/3146488//menteri_israel_itamar_ben_gvir_dan_bezelel_smotrich-dV0J_large.jpg
Inggris, Kanada, dan Tiga Negara Jatuhkan Sanksi Terhadap Dua Menteri Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137616//negara_ini_larang_anak_di_bawah_16_tahun_main_medsos-XKsE_large.jpeg
Negara Ini Larang Anak di Bawah 16 Tahun Main Medsos, yang Melanggar Didenda Rp19,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/612/3131830//hana_rawhiti-5yg0_large.jpeg
Viral karena Aksi Menari Haka di Parlemen, Begini Kehidupan Hana-Rawhiti Sekarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement