HOME NEWS NASIONAL

Menko Polhukam Pastikan Tak Ada Tuntutan dalam Pembebasan Pilot Susi Air, Murni Pendekatan Persuasif

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |01:08 WIB
Menko Polhukam Pastikan Tak Ada Tuntutan dalam Pembebasan Pilot Susi Air, Murni Pendekatan Persuasif
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto. (Foto: Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto menyatakan tidak ada tuntutan dari pihak KKB Egianus Kogoya dalam pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Ia menegaskan, dalam proses perundingan dengan kelompok separatis itu, pihaknya mengedepankan persuasif. 

"Tidak ada, tidak ada yang mereka minta. Kita hanya pendekatan secara persuasif," kata Hadi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/9/2024).  

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto menyatakan, setibanya Philip di Bandara Halim Perdanakusuma langsung diserahkan ke pihak Kedutaan Selandia Baru. 

"Baru saja, saya mewakili pemerintah RI secara resmi telah menyerahkan Kapten Pilot Philip Mehrtens kepada Pemerintah Selandia Baru yang diwakili oleh Duta Besar Selandia Baru di Jakarta, yaitu Bapak Kevin (Kevin Burnett)," kata Hadi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/9/2024). 

Menurutnya, setelah proses serah terima ini, selanjutnya Philip menjadi tanggung jawab Kedubes Selandia Baru. 

"Seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru," ujarnya.

Sebelumnya, Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang dibebaskan usai disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama sekitar 1,5 tahun diterbangkan ke Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Mark Mehrtens diterbangkan dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara (AU). Dia dievakuasi setelah berhasil dibebaskan dan tiba dengan selamat di Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan.

"Hari ini, Sabtu, 21 September 2024, Pilot Philip Mark Mehrtens diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU. Pesawat dijadwalkan transit di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk mengisi bahan bakar, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dan diperkirakan tiba pada pukul 20.00 WIB," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Bayu Suseno.

 

