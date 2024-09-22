Pilot Susi Air Dibebaskan, Menko Polhukam Sampaikan Terima Kasih ke TNI-Polri hingga Pemuka Agama

JAKARTA - Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto menyampaikan terima kasih ke semua pihak yang terlibat dalam proses pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Diketahui, pilot asal Selandia Baru itu telah mendarat di Jakarta.

"Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pembebasan sandera yaitu TNI dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama," kata Hadi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/9/2024).

Selain itu, Hadi juga menyebutkan, pembebasan Philip setelah satu tahun tujuh bulan disandera KKB Egianus Kogoya di wilayah Nduga atas kerja sama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Selandia Baru.

"Tentunya berbagai pihak yang telah membantu dalam proses pembebasan sandera yaitu Kapten Philip Mehrtens," ujarnya.

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto menyatakan, setibanya Philip di Bandara Halim Perdanakusuma langsung diserahkan ke pihak Kedutaan Selandia Baru.