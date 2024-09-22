Menko Polhukam Pastikan Pilot Susi Air Kapten Philip Tiba di Jakarta dalam Kondisi Sehat

JAKARTA - Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto memastikan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens dalam kondisi sehat. Hal itu ia sampaikan setelah menyambut kedatangan pilot asal Selandia Baru itu di Bandara Halim Perdanakusuma.

"Tadi yang kita minta adalah kita melaksanakan tes kesehatan dan dinyatakan baik," kata Hadi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/9/2024).

Bukan hanya Menko Polhukam, Kapolri dan Panglima TNI juga menyambut langsung mendaratnya Philip di Jakarta. Keduanya pun menginfokan Hadi Tjahjanto bagaimana kondisi pilot yang disandera selama 19 bulan itu.

"Dan saya di info oleh Panglima TNI dan Kapolri, Kapten Pilot dalam keadaan sehat," ujarnya.

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto menyatakan, setibanya Philip di Bandara Halim Perdanakusuma langsung diserahkan ke pihak Kedutaan Selandia Baru.