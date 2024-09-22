Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 22 September: Irak Lancarkan Invasi ke Iran

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |06:05 WIB
Peristiwa 22 September: Irak Lancarkan Invasi ke Iran
Perselisihan Irak dan Iran (Foto: Wikimedia)
BEBERAPA peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi, baik dalam maupun luar negeri, pada 22 September tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah, Irak Lancarkan Invansi ke Iran hingga peresmian patung Garuda Wisnu Kencana (GWK).

Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 22 September bersumber dari Wikipedia, antara lain:

1. Kelahiran pesepakbola Brasil Ronaldo

Ronaldo Luís Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976, umumnya dipanggil Ronaldo, adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola Brasil.

Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians.

2. Irak Lancarkan Invansi ke Iran

Perang Iran-Irak juga dikenali sebagai pertahanan suci dan perang revolusi Iran di Iran, dan Qadisiyyah Saddam di Irak, adalah perang di antara Irak dan Iran yang bermula pada September 1980 dan berakhir pada Agustus 1988.

Umumnya, perang ini dikenali sebagai Perang Teluk Persia sehingga Konflik Iraq-Kuwait meletus pada awal 1990-an, dan untuk beberapa waktu dikenali sebagai Perang Teluk Persia Pertama.

 

Halaman:
1 2
      
