Kisah Legendaris Bang Yos, Redam Kepungan GAM Tanpa Satu Peluru yang Meletus

LETJEN TNI (Purn) Sutiyoso merupakan tokoh militer Indonesia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di Kopassus. Tak heran jika pria kelahiran Semarang ini dikenal sebagai prajurit Korps Baret Merah yang kenyang dengan pengalaman tempur.

Berbagai medan operasi telah dilaluinya mulai dari penumpasan gerilyawan PGRS/Paraku di belantara Kalimantan, Operasi Timor Timur (Timtim) sekarang bernama Timor Leste hingga operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Bahkan, di usianya yang tidak lagi muda, mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih tetap turun ke medan operasi, bertaruh nyawa di hutan belantara di pedalaman Aceh untuk menunaikan tugas mulia.

Mengajak sisa-sisa kelompok bersenjata mau kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Sutiyoso yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terpanggil untuk meredam pergerakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Nurdin Ismail alias Din Minimi di Aceh.

“Saya pikir yang belum aman di Aceh dan Papua. Ini cuma satu kelompok maka saya selesaikan dulu ini,” kenang Sutiyoso dalam kanal YouTube Refly Harun.