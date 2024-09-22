Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dipecat Cak Imin Semena-mena dan Batal Jadi Anggota DPR, Ini Reaksi Tegas Sespri Ketum PBNU

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |08:22 WIB
Dipecat Cak Imin Semena-mena dan Batal Jadi Anggota DPR, Ini Reaksi Tegas Sespri Ketum PBNU
Sespri Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf Achmad Ghufron Sirodj/Antara
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif (Caleg) DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Achmad Ghufron Sirodj mengaku belum diberi tahu telah diganti oleh partai sebagai anggota legislatif (aleg) terpilih. Dia juga telah dipecat dari partai.

Pria yang akrab disapa Lora Gopong ini merupakan Sekretaris Pribadi (Sespri) Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

"Saya belum menerima surat resmi dari partai. Artinya saya belum dikasih tahu," tutur Lora Gopong saat dihubungi, Sabtu (21/9/2024) malam.

Kendati demikian, Lora Gopong juga mengaku, dirinya hanya mendengar kabar telah diganti sebagai aleg terpih oleh PKB dari luar. "Saya hanya mendengar info (pergantian aleg terpilih oleh PKB) luar saja," ucapnya.

Saat disinggung terkait pemecatan oleh PKB, Lora Gopong juga mengklaim, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu tak memberi tahunya. "Belum (terima info resmi pemecetan dari partai)," tandas Lora.

Sekadar informasi, Lora Gopong sebelumnya maju di Pileg daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dia juga telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama caleg terpilih dari PKB lainnya yakni Irsyad Yusuf (Gus Irsyad).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/337/3106375/dpr-qU2Z_large.jpg
DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Gus Irsyad hingga Achmad Ghufron Sirodj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097232/pbnu-jbGy_large.jpg
Sespri Ketum PBNU Sebut Pernyataan Kubu Cak Imin Bukan Substansi Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096685/pkb-UnNX_large.jpg
Gugatan Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak PN Jakpus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/337/3085102/pkb-TH1r_large.jpg
Babak Baru Perseteruan 2 Anggota DPR dari PKB Lawan Cak Imin di PN Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/337/3081134/pbnu-WHfO_large.jpg
Muktamar Luar Biasa NU Akan Digelar di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/337/3069753/abuya-YaPM_large.jpg
Pesan Menyejukan Ulama Kharismatik Abuya Muhtadi ke Tim Presidium MLB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement