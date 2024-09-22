Kapolri Mutasi Irjen Andi Rian Djajadi ke Polda Sumatera Selatan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri. Salah satunya Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Andi Rian Djajadi.

Adapun penunjukan itu tertuang di dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024. Berdasarkan 4 ST tersebut, ada 309 personel Pati dan Pamen yang dimutasi.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi dan rotasi itu merupakan hal yang biasa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (22/9/2024).

Adapun rotasi tersebut yakni Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Kapolri juga mengangkat empat orang sebagai Wakapolda yakni Kombes Pol Pasma Royce sebagai Wakapolda Jatim, kemudian Kombes Pol Wibowo sebagai Wakapolda Jabar.