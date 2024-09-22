Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

4 Kapolda Dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Ini Daftar Lengkapnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |08:52 WIB
4 Kapolda Dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Ini Daftar Lengkapnya
4 Kapolda Dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit/dok Polri
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi kepada sejumlah jabatan strategis lingkungan Polri. Di antaranya ada empat jabatan Kapolda yang dirotasi.

Mutasi ini tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024. Berdasarkan 4 ST tersebut, ada 309 personel Pati dan Pamen yang dimutasi.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, mutasi dan rotasi itu merupakan hal yang biasa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat.

Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (22/9/2024).

Adapun rotasi tersebut yakni Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menjabat sebagai Kapolda Sumatra Selatan sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Selatan.

Kemudian, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara.

Irjen Pol Roycke Harry Langie menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Sebelumnya Roycke menjabat Kakorbinmas Baharkam Polri

Irjen Hadi Gunawan menjabat sebagai Kapolda NTB setelah sebelumnya menjabat Koorsahli Kapolri.

 

