Panglima TNI dan Kapolri Kompak Nyanyi Bareng di Rangkaian HUT ke-79 TNI

JAKARTA - Momen unik berlangsung dalam rangkaian HUT ke-79 TNI di Silang Monumen Nasional (Monas), yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memainkan gitar saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bernyanyi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, keduanya tampak membawakan sejumlah lagu, salah satunya adalah lagu milik Bon Jovi yang berjudul It's My Life.

Uniknya, pada dua lagu sebelumnya para penonton menyaksikan penampilan dua jenderal itu dengan duduk di depan panggung utama. Namun, tiba-tiba Agus meminta para penonton berdiri.

Bahkan Agus berjanji akan memberikan hadiah sepeda dan motor untuk penonton yang joget paling heboh, saat keduanya membawakan lagu Bon Jovi.

"Yang joget dapet hadiah nanti. Modal Joget aja dapet motor sama sepeda," kata Agus di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

Mendengar hal itu, para penonton yang tadinya duduk pun beranjak. Mereka berlarian ke depan dan memadati panggung utama.