HOME NEWS NASIONAL

Serap Aspirasi Publik, Kapolri Bentuk Direktorat Siber di 8 Polda Jajaran 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |12:33 WIB
Serap Aspirasi Publik, Kapolri Bentuk Direktorat Siber di 8 Polda Jajaran 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok Polri.




JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerap aspirasi sekaligus merespons keresahan publik terkait dengan maraknya kejahatan siber. Hal itu dijawab dengan membentuk Direktorat Reserse Siber di tingkat Polda. 

Kapolri juga resmi menunjuk delapan perwira menengah untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Reserse Siber (Dirressiber) di delapan Polda. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024. Berdasarkan 4 ST tersebut, ada 309 personel Pati dan Pamen yang dimutasi.

“Ini merupakan komitmen bapak Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (22/9/2024).

Adapun mereka yang ditunjuk Dirressiber di 8 Polda tersebut; 

1. AKBP Doni Satria Sembiring, Kasubbagopsnal Dittipidsiber Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirressiber Polda Sumatera Utara (Sumut)

2. Kombes Setyo K Heriyanto, Dirreskrimsus Polda Kalimantan Tengah diangkat sebagai Dirressiber Polda Metro Jaya 

3. AKBP Resza Ramadiansyah, Kasubbagrenmin Dittipidsiber Bareskrim diangkat sebagai Dirresiber Polda Jawa Barat

4. Kombes Himawan Sutanto Saragoh, Dirpolairud Polda Bangka Belitung diangkat sebagai Dirressiber Polda Jawa Tengah

5. Kombers R Bagoes Wibisono Handoyo, Pengawas Penyidikan Madya Tingkat III Bareskrim Polri diangkat sebagai Dirressiber Polda Jawa Timur

6. AKBP Ranefli Dian Candra Wadireskrimsus Polda Bali diangkat sebagai Dirressiber Polda Bali

7. AKBP Taufik Sugih Adhadi Kasubbagprogar Bagren Rorenmin Bareskrim Polri diangkat sebagai Dirressiber Polda Sulteng

8. AKBP Syansyrujak Wadirreskrimum Polda Papua diangkat sebagai Dirressiber Polda Papua.

 

