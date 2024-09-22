Jokowi Ajak Jan Ethes dan La Lembah ke Pameran Alutsista TNI

Jokowi ajak dua cucunya ke pameran Alutsista di Monas (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak dua cucunya, Jan Ethes dan La Lembah Manah mengunjungi pameran alat utama sistem senjata (alutsista), dalam rangkaian perayaan HUT ke-79 TNI di Silang Monumen Nasional (Monas).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Jokowi nampak mengenakan kemeja putih dengan celana hitam. Sementara dua cucunya memakai kaos biasa dengan celana jeans.

Terlihat kedatangan Jokowi itu pun disambut antusias warga yang juga hadir dalam pameran alutsista atau matra fair itu.

Nampak Jokowi berkeliling melihat alutsista dengan menyopiri dua cucunya menggunakan mobil golf.

Terlihat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mendampingi Jokowi dalam mobil golf yang sama.

Sebagai informasi, berbagai rangkaian acara dihadirkan untuk memeriahkan HUT ke-79 TNI pada tanggal 5 Oktober 2024.