Maknai HUT Ke-79 TNI, Panglima: Bangun Sinergitas dengan Polri

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaknai HUT ke-79 TNI sebagai momen untuk meningkatkan sinergitas dengan lembaga Pemerintah lain, termasuk Polri.

"Ya kita sinergi dengan Polri menuju Indonesia maju," kata Agus di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

"Ya kita bangun terus sinergitas dengan Polri di setiap kegiatan di masyarakat, dan juga lembaga lembaga lainnya," sambungnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan sejumlah harapannya untuk TNI menjelang HUT ke-79 TNI, yang akan digelar pada 5 Oktober 2024 mendatang.

Sigit mendoakan, agar di umur ke-79 ini, TNI dapat semakin sukses dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sigit juga berharap agar TNI semakin dicintai masyarakat.

"Semoga TNI Semakin sukses dan terus dicintai masyarakat," kata Sigit di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).