HOME NEWS NASIONAL

Jelang HUT Ke-79 TNI, Kapolri: Semoga Makin Sukses dan Dicintai Masyarakat 

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |14:00 WIB
Jelang HUT Ke-79 TNI, Kapolri: Semoga Makin Sukses dan Dicintai Masyarakat 
Momen Kompak Panglima TNI dan Kapolri. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah harapannya untuk TNI menjelang HUT ke-79, yang akan digelar pada 5 Oktober 2024 mendatang.

Sigit mendoakan, agar di umur ke-79 ini, TNI dapat semakin sukses dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sigit juga berharap agar TNI semakin dicintai masyarakat.

"Semoga TNI Semakin sukses dan terus dicintai masyarakat," kata Sigit di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

Sebelum menyampaikan harapan itu, Sigit nampak bernyanyi bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di panggung utama di depan Monas. Sigit terlihat bernyanyi, sementara Agus memainkan gitar.

Keduanya sangat kompak menyanyikan sejumlah lagu hits tanah air, salah satunya adalah lagu 'Ku Tak Bisa' milik Slank. 

 

