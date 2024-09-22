Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkait Jasad 7 Remaja di Kali Bekasi, Propam Polri Dilibatkan Usut Dugaan Pelanggaran Personel Tangani Tawuran 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |16:20 WIB
Terkait Jasad 7 Remaja di Kali Bekasi, Propam Polri Dilibatkan Usut Dugaan Pelanggaran Personel Tangani Tawuran 
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Foto: Okezone/Danandaya.
BEKASI - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meminta Propam di tingkat Mabes Polri dan Kompolnas mengawasi kematian tujuh remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Kota Bekasi. Korban diduga kabur saat polisi mengamankan aksi tawuran.

"Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas," ucap Karyoto kepada wartawan, Minggu (22/9/2024).

Pihaknya akan terbuka mengusut sebab kematian 7 remaja itu. Bahkan jika ada kelalaian petugas dirinya tak segan memberikan sangki kepada anggotanya.

"Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya kami akan perdalam. Nanti saya minta juga nanti propam dari Mabes juga disuruh untuk mengawasi," ucapnya.

"Apakah yang dilakukan oleh Penyidik-penyidik itu benar ya saya katakan kalau memang ada kelalaian pihak-pihak tertentu akan kami minta penanggungjawaban," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
