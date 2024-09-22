Menkumham Benarkan Eks Kapolda Jatim Bakal Jadi Sekjen Kemenkumham

JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Nico Afinta telah dimutasi dan bakal dilantik menjadi sekretaris jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Benar (Irjen Nico dimutasi jadi Sekjen Kemenkumham)," kata Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas kepada wartawan, Minggu (22/9/2024).

Supratman mengatakan, Nico yang akan menggantikan posisi Andap Budhi Revianto itu bakal dilantik pada Selasa 24 September 2024.

Sebelumnya Nico sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, lalu pada Oktober 2022, dia dimutasi menjadi Sahlisosbud Kapolri buntut tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang menewaskan 130 orang.

Setelah itu, dia menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (STIK Lemdiklat) Polri pada 2023, kemudian dimutasi menjadi Sekjen Kemenkumham pada 2024.

MNC Portal telah mencoba menghubungi Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu, dan AS SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo terkait pelantikan Irjen Nico, namun keduanya belum merespons hingga berita ini dimuat.

(Angkasa Yudhistira)