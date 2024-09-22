Didukung 141 Komunitas Relawan, Airin: Banten Butuh Kebersamaan!

TANGSEL - Semangat pejuangan untuk memenangkan pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi terpancar dari Kopdar Relawan di Kota Tangerang Selatan. Selain mendukung Airin-Ade, para relawan juga mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan di Pilkada Kota Tangerang Selatan.

Acara yang bertajuk “Panggilan Berjuang Berkumandang Lagi”, para relawan terhanyut dalam euforia dukungan. Terutama ketika Airin beserta Benyamin-Pilar bersama-sama menyanyikan lagu “Manusia Hebat-Tulus dan lagu kebangsaan “Padamu Negeri”.

Dalam kesempatan itu, Airin juga tak lupa mengajak relawan untuk membacakan surat Al Fatihah. Doa itu ditujukan kepada para almarhum dan almarhumah tokoh pemekaran Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

“Terima kasih banyak atas dukungan dalam perjalanan panjang ini. Semua adalah proses yang memerlukan waktu, dan saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan teman-teman yang telah lama berjuang bersama,” ujar Airin, dikutip, Minggu (22/9/2024).

Airin juga bercerita kepada para relawan yang hadir mendukungnya. Terkait perjalanan saat dirinya mulai memutuskan secara matang akan bertarung dalam Pilkada Banten. Dulu ketika proses pencalonan di Pilkada Tangsel selama dua kali, Airin mengaku hanya keliling di 7 kecamatan di 54 kelurahan.

“Kalau hari ini, saya Alhamdulillah bersyukur bisa berkeliling sudah mendatangi 4 kabupaten dan 4 kota. Ada 155 kecamatan, Alhamdulillah semuanya sudah saya datangi. Ada 1.552 desa dan kelurahan sudah 1.400 lebih yang sudah saya datangi dan saya lihat secara langsung setiap masalahnya,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Tangerang Selatan ini mengatakan, silaturahmi itulah yang menjadi modal baginya dalam memperjuangkan iktikad baiknya untuk memimpin Provinsi Banten. Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota dalam pembangunan Banten ke depan. “Banten butuh kebersamaan, Banten harus maju bersama,” pungkasnya.