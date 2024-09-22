Pesta Rakyat HUT ke-79 TNI Pecahkan 7 Rekor Muri

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi para Kepala Staf Angkatan menerima piagam penghargaan rekor muri dari Jaya Suprana selaku CEO MURI di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024). Pesta Rakyat yang digelar secara meriah dalam rangkaian peringatan HUT ke-79 TNI berhasil memecahkan tujuh Rekor Muri.

Kegiatan spektakuler ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan warga dari berbagai kalangan yang memadati Lapangan Monas.

Tujuh Rekor Muri yang berhasil dicapai yaknii, pengobatan umum secara serentak kepada pasien terbanyak, pemeriksaan dan pengobatan gigi secara serentak oleh perwira terbanyak, khitanan massal secara serentak di lokasi terbanyak. Kemudian Penyelenggaraan turnamen multi cabang olahraga secara estafet di lokasi terbanyak.

Selanjutnya donor darah secara serentak oleh pendonor terbanyak, operasi katarak secara serentak di lokasi terbanyak, serta operasi bibir sumbing secara serentak kepada pasien terbanyak.

Pesta Rakyat ini bukan sekadar perayaan, namun juga wujud sinergi TNI dengan masyarakat. TNI hadir di tengah-tengah rakyat untuk menghibur dan memberikan kebanggaan bersama.

Kegiatan ini tidak hanya menorehkan prestasi, tetapi juga menjadi ajang kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Berbagai acara hiburan, kuliner, dan penampilan seni turut memeriahkan suasana, di mana para pengunjung bisa menikmati pesta yang disajikan TNI sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan.

(Fakhrizal Fakhri )