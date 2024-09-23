BMKG Catat 5 Gempa Merusak Selama September, Paling Banyak di Bali

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat selama periode 1-22 September tercatat ada lima kali gempa yang masuk dalam katagori merusak. Dari lima gempa yang tercatat, dua di antaranya ada di Bali.

"Selama periode 1-22 September 2024, di Indonesia telah terjadi 5 oali gempa merusak," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangannya tertulis, Senin (23/9/2024).

Lima gempa daftar gempa merusak di Indonesia selama periode 1-22 September 2024 tersebut di antaranya;

1. Gempa Gianyar Bali M4,9 pada 7 September 2024 pukul 8:51:44 WIB berdampak puluhan unit bangunan/rumah rusak, dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.

2. Gempa Kabupaten Bandung-Garut Jawa Barat M5,0 pada 18 September 2024 pukul 09:41:08 WIB berdampak ratusan unit bangunan/rumah rusak, dipicu aktivitas Sesar Garsela.

3. Gempa Morotai Maluku Utara M5,6 pada 19 September 2024 pukul 14:45:33 WIB berdampak puluhan unit bangunan/rumah rusak terdampak, dipicu aktivitas subduksi Lempeng Laut Filipina ke bawah Pulau Morotai.