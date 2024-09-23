Ini Tampang 5 Pelaku Pembunuhan Bocah yang Mukanya Dilakban di Lebak Banten

JAKARTA - Ini tampang 5 pelaku pembunuhan bocah yang mukanya dilakban di Lebak Banten. Adapun, Polres Cilegon dan Polres Lebak berhasil mengamankan para terduga pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap APH (5) warga Kota Cilegon, Minggu (22/9/2024).

Dalam penangkapan ini, beberapa penasaran mengenai sosok dari pelaku pembunuhan tersebut. Adapun, nama pelakuknya adalah R, S, E, U dan Y.

Beberapa ini tampang 5 pelaku pembunuhan bocah yang mukanya dilakban di Lebak Banten memiliki wajah yang agak tua. Sebab, tiga di antaranya merupakan berjenis kelamin perempuan alias seorang emak-emak. Sedangkan keduanya adalah laki-laki masih muda dengan rambut ikal serta keriting dengan warna rambut hitam.

Diketahui ibu korban berprofesi sebagai penjual barang-barang dengan sistem cicil atau kredit.

Sejak menjadi rentenir, keluarga APH kerap mendapatkan teror dan ancaman berupa penculikan dan pembunuhan dari orang tak dikenal (OTK).

Aksi pengancaman dilakukan melalui pesan WhatsApp (WA) sebanyak 4 kali sejak satu bulan lalu.Sebelumnya, Warga Kabupaten Lebak dihebohkan oleh penemuan mayat di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis lalu. Saat ditemukan kondisi mayat tergeletak dengan muka tertutup lakban atau selotip hitam.

Salah satu tersangka diduga merupakan sahabat dekat ibu korban. APH dibunuh di salah satu gudang di rumah kontrakan.Kendati demikian, pihak Polres Lebak belum mau merinci mengenai detail kasus. Kabarnya, pengungkapan secara detail akan dilakukan oleh Polda Banten pada, Senin 23 September 2024.