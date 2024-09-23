Daftar Lengkap Deretan Kapolres yang Dimutasi Kapolri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan mutasi sejumlah jabatan Kapolres di Indonesia. Setidaknya, ada 17 Perwira Menengah (Pamen) yang dirotasi dari posisi tersebut.

Hal itu termaktub dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024. Ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Adapun dereten jabatan Kapolres yang dimutasi diantaranya;

Kombes Luthfie Sulistiawan yang diangkat sebagai Kapolrestabes Surabaya

Kombes Nanang Haryono sebagai Kapolres Malang Kota

Kombes Rama Samtama Putra Kapolresta Banyuwangi

AKBP Derry Indra sebagai Kapolres Pesisir Selatan

AKBP Simon Yana Putra Kapolres Tanah Datar

Kombes Gidion Arif Setyawan sebagai Kapolrestabes Medan

Kombes Ahmad Fuady sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara

AKBP Khairul Basyar Kapolres Berau

AKBP Heri Supriawan Kapolres Muaro Jambi

AKBP Maulia Kuswicaksono Kapolres Tanjab Timur

AKBP Deddy Kurniawan Kapolres Lampung Utara

AKBP Douglas Mahendrajaya Kapolres Maros

AKBP HAndoko Sanjaya Kapolres Bolaang Mongondow