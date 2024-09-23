JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan mutasi sejumlah jabatan Kapolres di Indonesia. Setidaknya, ada 17 Perwira Menengah (Pamen) yang dirotasi dari posisi tersebut.
Hal itu termaktub dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024. Ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.
Adapun dereten jabatan Kapolres yang dimutasi diantaranya;
Kombes Luthfie Sulistiawan yang diangkat sebagai Kapolrestabes Surabaya
Kombes Nanang Haryono sebagai Kapolres Malang Kota
Kombes Rama Samtama Putra Kapolresta Banyuwangi
AKBP Derry Indra sebagai Kapolres Pesisir Selatan
AKBP Simon Yana Putra Kapolres Tanah Datar
Kombes Gidion Arif Setyawan sebagai Kapolrestabes Medan
Kombes Ahmad Fuady sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara
AKBP Khairul Basyar Kapolres Berau
AKBP Heri Supriawan Kapolres Muaro Jambi
AKBP Maulia Kuswicaksono Kapolres Tanjab Timur
AKBP Deddy Kurniawan Kapolres Lampung Utara
AKBP Douglas Mahendrajaya Kapolres Maros
AKBP HAndoko Sanjaya Kapolres Bolaang Mongondow