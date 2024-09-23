Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fahri Hamzah Ikut Rombongan Jokowi ke NTB, Kok Bisa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |11:44 WIB
Fahri Hamzah Ikut Rombongan Jokowi ke NTB, Kok Bisa?
Fahri Hamzah Ikut Rombongan Jokowi ke NTB
A
A
A

JAKARTA - Istana buka suara terkait mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang ikut rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi akan melakuan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari ini Senin (23/9/2024).

Dalam kunjungannya ke NTB, Presiden Jokowi meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Fahri Hamzah hadir karena yang bersangkutan merupakan putra daerah dan juga diundang oleh PT Amman.

"Beliau (Fahri Hamzah) adalah putra daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," kata Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Yusuf menjelaskan bahwa sewaktu menjabat pimpinan di DPR, Fahri Hamzah yang kini mejabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora, selalu mendorong program hilirisasi.

 

Halaman:
1 2
      
