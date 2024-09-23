Kronologi Bentrokan Aparat dengan Demonstran di Kota Sorong Papua, Ini Pemicunya

JAKARTA - Situasi di Kota Sorong, Papua Barat Daya sempat mencekam. Pasalnya, aparat dengan sejumlah demonstran terlibat bentrokan di Kantor KPU setempat.

Kejadian tersebut setidaknya berlangsung sejak Sabtu, 21 September 2024 hingga berlanjut sampai Senin 23 September 2024, dini hari. Massa sendiri protes soal keputusan KPU Papua Barat Daya terkait penetapan Cagub-Cawagub.

Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto menjelaskan bentrokan itu terjadi akibat kesalahpahaman, sehingga terjadi aksi pelemparan botol ke arah petugas.

“Tadi ada aksi disana, dan ada dari pendemo tiba-tiba jatuh dan dinyatakan meninggal,” ujar Kombes Happy Perdana Yudianto belum lama ini.

Tak berhenti sampai disitu, massa kembali melakukan aksi dengan memblokade beberapa titik jalan di Kota Sorong, mulai dari Minggu, 22 September, malam hingga Senin, 23 September 2024, dini hari. Aparat mengamankan sejumlah orang.

Personel TNI-Polri pun membubarkan massa yang memblokade jalan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Aparat pun terpaksa menembakkan gas air mata ke pedemo yang anarkis.

“Untuk yang diamankan saya jamin tidak terjadi apa-apa kami periksa dahulu,” kata Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana Yudianto, dikutip Senin (23/9/2024).