Hari Ini Cuaca Terasa Panas Akibat Fenomena Equinox, Begini Penjelasan BMKG

JAKARTA - Fenomena equinox terjadi pada hari ini, Senin, 23 September 2024. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan equinox merupakan fenomena astronomi di mana matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa dan berlangsung secara periodik yang berdampak pada suhu panas.

“Di bulan September terjadi peristiwa equinox yaitu sekitar tanggal 23 September, ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa,” ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan kepada MNC Portal, dikutip Senin (23/9/2024).

Ardhasena pun mengatakan bahwa September, posisi semu matahari berada hampir di atas ekuator, bergerak ke selatan dari posisi sebelumnya di bulan Agustus yang berada di belahan bumi utara.

Lebih lanjut, Ardhasena mengatakan karena posisi semu matahari yang semakin mendekati ekuator, maka wilayah Indonesia umumnya akan mulai mengalami kenaikan suhu, yang lebih terasa dibandingkan bulan-bulan sebelumnya karena intensitas penyinaran matahari yang semakin kuat.

“Di Pulau Jawa, peningkatan suhu ini juga terkait dengan periode musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan Oktober,” katanya.