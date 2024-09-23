Sempat Lumpuh Diserang Hacker, PDNS 2 Surabaya Dipastikan Sudah Pulih

JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Barat telah pulih kembali usai lumpuh diserang peretas atau hacker beberapa bulan lalu. PDNS 2 selesai diperbaiki pada 8 Agustus 2024.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Komisi I DPR RI di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

"Kita sampaikan bahwa progres perbaikan sistem dan recovery yang kita laksanakan bahwa proses dekripsi terhadap seluruh data di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024 kurang lebih 1 bulan," kata Hadi dalam paparannya.

Mantan Panglima TNI itu menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang membangun kembali sistem (rebuild system) pada PDNS 2. "Direncanakan selesai pada akhir September 2024," ujarnya.

Di sisi lain, Hadi menyampaikan alasan atau pertimbangan pemerintah masih ingin membangun kembali dan menggunakan PDNS 2 di Surabaya. Hadi mengatakan dari hasil komunikasi para tenant dari kementerian atau lembaga, mereka masih berkeinginan untuk menyimpan datanya di PDNS 2 ini.

"Dan untuk Surabaya juga masih kita gunakan di Surabaya belum bisa kita lepas karena ada beberapa tenan yang ingin masih menggunakan PDNS 2 Surabaya," pungkasnya.

(Salman Mardira)