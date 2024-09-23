Bahlil Sebut Fahri Hamzah Bakal Gabung ke Golkar

JAKARTA - Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut Fahri Hamzah akan merapat ke partai berlogo pohon beringin.

Hal itu disampaikan Bahlil saat peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk, Senin (23/9/2024).

"Dan khusus kepada tokoh nasional asal NTB Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri coba berdiri Pak Fahri. Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi. Makanya kita datang ke aman baju sudah kuning-kuning," kata Bahlil dalam sambutannya.

Dalam sambutannya, Bahlil menyebut bahwa Presiden Jokowi telah datang untuk kedua kalinya di smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional.

"Bapak presiden sudah datang yang kedua kali. Pertama di 2023 pasca covid waktu itu masih covid sekarang yang kedua," kata Bahlil.