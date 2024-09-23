Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Sebut Fahri Hamzah Bakal Gabung ke Golkar 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |13:52 WIB
Bahlil Sebut Fahri Hamzah Bakal Gabung ke Golkar 
Presiden Jokowi bersama Bahlil dan Fahri Hamzah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut Fahri Hamzah akan merapat ke partai berlogo pohon beringin.

Hal itu disampaikan Bahlil saat peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk, Senin (23/9/2024).

"Dan khusus kepada tokoh nasional asal NTB Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri coba berdiri Pak Fahri. Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi. Makanya kita datang ke aman baju sudah kuning-kuning," kata Bahlil dalam sambutannya.

Dalam sambutannya, Bahlil menyebut bahwa Presiden Jokowi telah datang untuk kedua kalinya di smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional.

"Bapak presiden sudah datang yang kedua kali. Pertama di 2023 pasca covid waktu itu masih covid sekarang yang kedua," kata Bahlil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192768//menteri_esdm_bahlil-TOwS_large.jpg
Bahlil Janji Stop Impor Solar Mulai 2026, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/470/3192742//wamen_fahri_hamzah-6yQv_large.jpg
Prabowo Setuju Penambahan Renovasi Rumah hingga 2 Juta Unit di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192713//pemerintah-QOio_large.jpg
Prabowo Setujui Renovasi 2 Juta Unit Rumah Tidak Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192408//menteri_esdm_bahlil-kREc_large.jpg
BBM-LPG Masuk Lewat Mobil Tangki, Bahlil: Akses Berangsur Pulih ke Aceh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192407//menteri_esdm_bahlil-h6Bi_large.jpg
Bahlil Tegaskan Ketersedian BBM dan LPG Cukup hingga Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192355//menteri_esdm_bahlil-GP1B_large.JPG
Pemerintah Kirim 1.000 Genset untuk Percepat Pemulihan Listrik di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement