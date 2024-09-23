Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dipecat Cak Imin Sespri Ketum PBNU dan Adik Mensos Batal Jadi Anggota DPR, Begini Penjelasan KPU

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |19:00 WIB
Dipecat Cak Imin Sespri Ketum PBNU dan Adik Mensos Batal Jadi Anggota DPR, Begini Penjelasan KPU
Sespri Ketum PBNU dan Adik Mensos Batal Jadi Anggota DPR
A
A
A

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan alasan penetapan pergantian lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Diketahui, dari lima orang tersebut, dua diantaranya adalah Achmad Ghufron Sirodj alias Lora Gopong dan Irsyad Yusuf Gus Irsyad).

Lora Gopong merupakan Sekretaris Pribadi (Sespri) Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Sementara Gus Irsyad merupakan adik kandung Sekjen PBNU dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Aguts Mellaz mengatakan, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilantik merupakan kewenangan KPU sesuai aturan yang ada. Tidak hanya partai PKB, permohonan pergantian juga dilakukan oleh beberapa partai lain.

"Kalau proses untuk pergantian calon terpilih sebelum pelantikan itu sudah ada dan diatur mekanisme itu tersendiri. Jadi ada beberapa parpol juga mengajukan hal yang sama, prosesnya juga diberlakukan sama-sama," kata Agust Mellaz di kantornya, Senin (23/9/2024).

Dia mengklaim bahwa pergantian itu telah diatur dalam peraturan KPU tentang penetapan calon terpilih dan kemudian penggantian calon terpilih.

"Kalau itu belum dilantik maka mekanismenya antara partai politik dengan KPU. Surat pengajuan dari partai politik, kemudian ada klarifikasi yang dilakukan oleh KPU ke partai politik. Tapi kalau yang nanti sudah dilantik, per 1 Oktober maka mekanismenya pergantian antar waktu (PAW)," jelasnya.

Dia menyebut, jika para anggota dewan telah dilantik, aturan itu bukan lagi wilayahnya KPU dengan partai melainkan yrsan Presiden yang dapat mengeluarkan SK.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/337/3106375/dpr-qU2Z_large.jpg
DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Gus Irsyad hingga Achmad Ghufron Sirodj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097232/pbnu-jbGy_large.jpg
Sespri Ketum PBNU Sebut Pernyataan Kubu Cak Imin Bukan Substansi Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096685/pkb-UnNX_large.jpg
Gugatan Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak PN Jakpus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/337/3085102/pkb-TH1r_large.jpg
Babak Baru Perseteruan 2 Anggota DPR dari PKB Lawan Cak Imin di PN Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/337/3081134/pbnu-WHfO_large.jpg
Muktamar Luar Biasa NU Akan Digelar di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/337/3069753/abuya-YaPM_large.jpg
Pesan Menyejukan Ulama Kharismatik Abuya Muhtadi ke Tim Presidium MLB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement