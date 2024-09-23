Hasil Analisa Jet Pribadi Kaesang Diserahkan ke Pimpinan KPK, Diumumkan Besok?

JAKARTA - Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hasil analisis klarifikasi Kaesang Pangarep telah diserahkan ke Pimpinan Lembaga Antirasuah. Hal itu sebagaimana disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

"Sudah rampung (analisis klarifikasi), hari ini saya kirim ke pimpinan," kata Pahala saat dihubungi wartawan, Senin (23/9/2024).

Pahala menyebutkan, terkait hasil dari analisis tersebut akan diumumkan pimpinan. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pimpinan akan mengumumkan hasil tersebut, kemungkinan besok.

"Kayaknya besok, ya," ujarnya.

Diketahui, Kaesang mendatangi Gedung KPK di Jakarta Selatan, Selasa 17 September 2024. Kedatangannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersama istrinya Erina Gudono.

Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini mengaku bahwa jet pribadi yang ditumpanginya itu merupakan milik seorang rekan atau temannya.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang di Gedung ACLC KPK.

(Angkasa Yudhistira)