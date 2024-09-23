Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Analisa Jet Pribadi Kaesang Diserahkan ke Pimpinan KPK, Diumumkan Besok?

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |21:51 WIB
Hasil Analisa Jet Pribadi Kaesang Diserahkan ke Pimpinan KPK, Diumumkan Besok?
Kaesang Pangarep menyambangi KPK klarifikasi soal jet pribadi (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hasil analisis klarifikasi Kaesang Pangarep telah diserahkan ke Pimpinan Lembaga Antirasuah. Hal itu sebagaimana disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. 

"Sudah rampung (analisis klarifikasi), hari ini saya kirim ke pimpinan," kata Pahala saat dihubungi wartawan, Senin (23/9/2024). 

Pahala menyebutkan, terkait hasil dari analisis tersebut akan diumumkan pimpinan. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pimpinan akan mengumumkan hasil tersebut, kemungkinan besok. 

"Kayaknya besok, ya," ujarnya.

Diketahui, Kaesang mendatangi Gedung KPK di Jakarta Selatan, Selasa 17 September 2024. Kedatangannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersama istrinya Erina Gudono.

Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini mengaku bahwa jet pribadi yang ditumpanginya itu merupakan milik seorang rekan atau temannya.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang di Gedung ACLC KPK.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192880//kpk-jobk_large.jpg
KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara dari Sektor Hutan Tembus Rp175 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192795//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-noF0_large.jpg
KPK Periksa 15 Saksi Kasus Kajari HSU, Dalami Pemotongan Anggaran Internal Kejari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192683//kejagung-od2Z_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, LIMA Dukung Kejagung Ambil Alih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192576//tahanan_kpk_tes_urine-4Miv_large.jpg
Pastikan Bebas Narkotika, 73 Tahanan KPK Dites Urine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192521//kpk-XckF_large.jpg
Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, KPK Sebut BPK Tak Bisa Hitung Kerugian Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192340//novel_baswedan-tDuW_large.JPG
Novel Baswedan: KPK Mudah Diintervensi dengan Adanya Kewenangan SP3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement