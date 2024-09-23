Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR Nilai Pengetatan Aturan Rokok Berpotensi Timbulkan PHK Massal

Awaludin , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |22:58 WIB
DPR Nilai Pengetatan Aturan Rokok Berpotensi Timbulkan PHK Massal
Karyawan rokok (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aturan Pemerintah terkait pengetatan pada produk rokok yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan masih menimbulkan banyak kritik. Sebab aturan pengetatan dalam berbagai aspek terkait rokok atau produk tembakau berpotensi menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran dalam industri hasil tembakau (IHT). 

"Alih-alih membuka lapangan kerja, kebijakan ini justru mengancam hajat hidup orang banyak. Alih-alih menghidupkan ekonomi, kebijakan ini malah meredupkan sektor usaha khususnya industri hasil tembakau," ujar Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya dalam keterangannya, Senin (23/9/2024). 

Willy mengatakan, potensi PHK itu menjadi suatu keniscayaan yang akan terjadi karena PP 28/2024 mengatur banyaknya pengetatan terhadap produksi rokok, termasuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP yang memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek.

“Aturan yang dibangun secara sepihak, dan tidak melibatkan banyak stakeholder serta tidak komprehensif pasti akan berkekses negatif,” tuturnya.

 

      
Telusuri berita news lainnya
