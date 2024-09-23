Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Direktorat PPA-PPO Bentukan Kapolri Jadi Terobosan Baru Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |22:07 WIB
Direktorat PPA-PPO Bentukan Kapolri Jadi Terobosan Baru Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak
Bareskrim Polri (foto: Okezone)
JAKARTA - Salah satu pejuang HAM yang juga staf pengajar di Universitas Brawijaya, Al Araf mendukung penuh pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dit  PPA-PPO) Bareskrim Polri.

Dia menyebut direktorat yang diresmikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo itu sepantasnya diapresiasi mengingat kebutuhan penyelesaian kasus perempuan, anak dan perdagangan orang saat ini membutuhkan layanan yang serius sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban.

“Pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA -PPO merupakan langkah yang tepat dan terobosan penting. Hal ini mengingat kasus-kasus tindak pidana melibatkan anak dan perempuan semakin mengkhawatirkan,” ujar dia dalam siaran persnya, Senin (23/9/2024).

Dia mengatakan bahwa belakangan kasus-kasus seperti bullying dan penculikan serta pembunuhan terhadap anak di bawah umur seringkali menghiasi pemberitaan media. 

“Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti bullying yang disertai dengan kekerasan di sejumlah sekolah dan penculikan yang disertai pembunuhan terhadap anak 5 tahun di Cilegon. Ini menunjukkan adanya kebutuhan serius terhadap penanganan kasus pidana anak,” urai dia.

 

Halaman:
1 2 3
      
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192953//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-bgiC_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192945//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BjPk_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192820//polri-SoHX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192776//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-wyRM_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192755//prabowo-4jUI_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192724//polri-wpdt_large.jpg
