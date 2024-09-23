Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?

JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin masih tinggi menjelang purnatugas. Ada sejumlah faktor yang mendukungnya.

Di antaranya, pembangunan infrastruktur yang merata dianggap menjadi salah satu faktor. Kemudian, bantuan sosial (Bansos) yang diberikan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya pikir demikian, terutama menengah bawah,” kata Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, dalam keterangannnya, Senin (23/6/2024).

Kedua faktor tersebut, kata Wasisto punya andil besar dalam mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat. Bahkan, menjadi salah kunci kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

"Saya pikir legasi infrastruktur yang masif dan merata di berbagai daerah menjadi salah satu kunci kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini,” tuturnya.