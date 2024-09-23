Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Polisi Tersiram Air Keras Saat Hendak Bubarkan Tawuran di Jakbar Alami Luka di Bagian Wajah 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |10:17 WIB
2 Polisi Tersiram Air Keras Saat Hendak Bubarkan Tawuran di Jakbar Alami Luka di Bagian Wajah 
Ilustrasi Kepolisian. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Dua anggota polisi terkena siraman oleh cairan yang diduga air keras saat hendak membubarkan aksi tawuran di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi pada, Sabtu, 21 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB.

"Benar, anggota tim perintis Polda Metro Jaya mengalami luka akibat siraman yang diduga dari air keras saat membubarkan aksi tawuran. Anggota perintis Presisi Polda Metro Jaya ada 2 orang yang mengalami luka akibat siraman yang diduga air keras,” kata Kapolsek Kembangan, Kompol Taufik saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2024).

Taufik mengatakan, kedua anggota polisi tersebut mengalami luka pada bagian wajah dan tangan akibat dari siraman yang diduga air keras.

“Anggota tersebut yaitu Bripda Muhammad Zulfan Satria Wicaksana mengalami luka pada bagian muka, kaki dan tangan. Sementara Bripda Gerald D'Hargado mengalami luka dibagian muka dan tangan,” ujar dia.

Dia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat petugas melakukan patroli dan menemukan sejumlah remaja yang terlibat tawuran. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001//viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192269//viral-1vaw_large.jpg
Sekelompok Pemuda Tenteng Celurit di Menteng Tengah Malam, Auto Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186029//rudi-1lUi_large.jpg
Polri Undang Kapolsek Viral, Wakapolri: Pola Kepemimpinan Melayani Jadi Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185348//polisi_menilang_kendaraan-NQca_large.jpg
Pengemudi Audi Terobos Tol JORR, Polisi: Tak Ditilang, Kami Utamakan Pembayaran Tol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement