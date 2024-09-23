2 Polisi Tersiram Air Keras Saat Hendak Bubarkan Tawuran di Jakbar Alami Luka di Bagian Wajah

JAKARTA - Dua anggota polisi terkena siraman oleh cairan yang diduga air keras saat hendak membubarkan aksi tawuran di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi pada, Sabtu, 21 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB.

"Benar, anggota tim perintis Polda Metro Jaya mengalami luka akibat siraman yang diduga dari air keras saat membubarkan aksi tawuran. Anggota perintis Presisi Polda Metro Jaya ada 2 orang yang mengalami luka akibat siraman yang diduga air keras,” kata Kapolsek Kembangan, Kompol Taufik saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2024).

Taufik mengatakan, kedua anggota polisi tersebut mengalami luka pada bagian wajah dan tangan akibat dari siraman yang diduga air keras.

“Anggota tersebut yaitu Bripda Muhammad Zulfan Satria Wicaksana mengalami luka pada bagian muka, kaki dan tangan. Sementara Bripda Gerald D'Hargado mengalami luka dibagian muka dan tangan,” ujar dia.

Dia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat petugas melakukan patroli dan menemukan sejumlah remaja yang terlibat tawuran.