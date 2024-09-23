Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 4 Perampok Sadis di Bogor yang Bunuh Korbannya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |10:42 WIB
Polisi Tangkap 4 Perampok Sadis di Bogor yang Bunuh Korbannya
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
BOGOR - Pelaku dugaan aksi perampokan di wilayah Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditangkap polisi. Saat beraksi, perampok tersebut menewaskan satu orang korban.

"Iya benar (pelaku ditangkap)," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dikonfirmasi, Senin (23/9/2024).

Kata dia, terdapat empat orang pelaku yang ditangkap dalam kasus ini. Namun, pihaknya belum memberikan keterangan terkait motif maupun lainnya karena masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Ada empat orang. Inisialnya O, C, ID dan S," pungkasnya.

Sebelumnya, dugaan aksi penganiayaan dan pencurian terjadi di Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu 18 September 2024. Satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka.

