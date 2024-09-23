Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Guru Cabul Raih Penghargaan di Tangsel, Ratusan Siswa Geruduk Sekolah Gelar Demo

Hambali , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |10:49 WIB
Duh! Guru Cabul Raih Penghargaan di Tangsel, Ratusan Siswa Geruduk Sekolah Gelar Demo
Guru Cabul Raih Penghargaan di Tangsel, Ratusan Siswa Geruduk Sekolah Gelar Demo/Okezone
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Ratusan siswa SMKN 5 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar unjuk rasa di sekolahnya, Senin (23/9/24). Mereka menuntut oknum guru berinisial HDW untuk dipecat karena diduga melakukan pencabulan .

Para siswa yang lengkap mengenakan seragam berunjukrasa di halaman sekolah yang terletak di kawasan Pamulang. Mereka kompak membawa beberapa spanduk untuk dipasang di dinding sekolah.

Aksi protes itu merupakan tindaklanjut atas pemberian penghargaan pramuka, Pancawarsa III, oleh Kwarcab Kota Tangsel kepada HDW. Menurut para siswa, HDW tak pantas menjadi guru karena rekam jejak perbuatannya pada 2010 silam.

"Kami semua minta Pak Dedi dikeluarkan dari SMKN 5, karena tindakan pelecehan, pencabulan adalah tindakan yang paling rendah dari semuanya," seru salah satu siswa, Idham, saat menyampaikan tuntutan kepada pihak sekolah.

"Teman kita yang tawuran, semuanya dikeluarkan. Tindakan pelecehan dan pencabulan adalah tindakan yang paling rendah dari semua. Kami minta keadilan pak, teman kami dikeluarkan gara-gara tawuran pak, kami minta keadilan pak," tegasnya disambut sorak-sorai siswa yang lain.

Kepala SMKN 5 Rohmani Yusuf yang datang ke lapangan lantas menanggapi lugas aspirasi para siswanya. Dia mengatakan, HDW telah dinonaktifkan sementara sebagaimana arahan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

"Atas arahan Kepala Dinas, yang bersangkutan mulai dari hari ini dinonaktifkan sementara sampai menunggu keputusan hitam-putih (Dinas Provinsi)," kata Rohmani.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/612/3144198/kampus_ini_diduga_lecehkan_mahasiswi_yang_izin_cuti_karena_menstruasi-Dvx3_large.jpg
Kampus Ini Diduga Lecehkan Mahasiswi yang Izin Cuti karena Menstruasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133161/4_fakta_dugaan_pencabulan_ketua_yayasan_ponpes_korban_berani_lapor_usai_nonton_serial_bidaah-Bivs_large.jpg
4 Fakta Dugaan Pencabulan Ketua Yayasan Ponpes, Korban Berani Lapor Usai Nonton Serial Bidaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/609/3068607/pelecehan-Be6t_large.jpg
Dokter di Sulsel Diduga Dilecehkan Sekuriti Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/338/3068602/warga_geruduk_ponpes_di_bekasi-c254_large.jpg
Kronologi Warga Geruduk Ponpes di Bekasi, Massa Geram Ada 6 Santriwati Jadi Korban Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/512/3066641/pelaku_pemerkosaan-l9bG_large.jpg
Pelaku Pelecehan Anak di Bawah Umur Digerebek Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/512/3066653/pelecehan_santriwati-gp4M_large.jpg
Dugaan Pelecehan Seksual Dialami Santriawati di Cilacap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement