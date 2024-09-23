Penyiram Air Keras ke Polisi saat Bubarkan Tawuran di Jakbar Diburu!

JAKARTA - Polisi memburu pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap dua anggota kepolisian saat hendak membubarkan aksi tawuran di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Korban mengalami luka akibat kejadian tersebut.

“Kami sudah menurunkan tim untuk menyelidiki lebih lanjut dan memburu pelaku,” kata Kapolsek Kembangan, Kompol Taufik Senin (23/9/2024).

Taufiq menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 21 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB. Dia menuturkan, kejadian bermula saat petugas melakukan patroli dan menemukan sejumlah remaja yang terlibat tawuran.

“Namun, saat dilakukan pembubaran terdapat remaja yang melemparkan cairan yang diduga kuat sebagai air keras ke arah petugas,” ungkapnya.

Akibatnya, kedua anggota polisi tersebut mengalami luka pada bagian wajah dan tangan akibat dari siraman cairan yang diduga air keras.

“Anggota tersebut yaitu Bripda Muhammad Zulfan Satria Wicaksana mengalami luka pada bagian muka, kaki dan tangan. Sementara Bripda Gerald D'Hargado mengalami luka dibagian muka dan tangan,” ujar dia.



(Arief Setyadi )