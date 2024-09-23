Viral! Emak-Emak ASN Ngamuk Larang Umat Kristiani Ibadah, Pj Walkot Bekasi: Kita Tindaklanjuti!

BEKASI- Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad menanggapi aduan warga, pemberitaan dan video viral di media sosial terkait dugaan intoleransi yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti dan mengkonfirmasi ASN yang terduga melakukan tindakan intoleransi.

Gani pun meminta Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti dengan mengedepankan ketentuan dan peraturan yang ada.

"Kami akan segera menindaklanjuti aduan warga, dengan terlebih dahulu mendengar dari Para Pihak mengenai duduk perkara yang sebenarnya,"ujar Gani, Senin (23/9/2024).

Menurutnya, Kota Bekasi adalah kota yang heterogen, Pemerintah Kota Bekasi terus merajut keharmonisan dan menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada.

Dengan demikian, agar terciptanya rasa aman dan nyaman tanpa adanya perselisihan juga dibutuhkan kesadaran tinggi dari para warga.

"Pastinya kami akan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangaan dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam waktu cepat Pemerintah Kota Bekasi akan menyelesaikan,"tutup Gani.

(Fahmi Firdaus )