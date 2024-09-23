Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kelola Situs Judi Online, Pemuda Sumbar Ditangkap Aparat Polda Metro

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |11:10 WIB
Kelola Situs Judi Online, Pemuda Sumbar Ditangkap Aparat Polda Metro
Pengelola judi online, Fajri Anugrah di Sumbar ditangkap polisi (Foto: Dok Polisi/Irfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap satu tersangka kasus judi online, Fajri Anugrah (23) di Ampalu, Desa Ganting Mudiak Selatan Surantih, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ia diduga mengelola sejumlah situs judi online dan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa penangkapan Fajri dilakukan setelah penyidik Unit V Subdit IV Siber menemukan situs perjudian yang dikelola tersangka. Tersangka ditangkap pada Jumat, 20 September 2024. 

"Tersangka mengelola situs judi online seperti pandawara126, asalbet88, dan targetbet777," ujar Kombes Ade, pada Senin (24/9/2024).

Penangkapan diawali dengan penyidik yang melakukan patroli siber dan menemukan jejak digital yang mengarah ke situs-situs tersebut. Dalam situs judi tersebut, pemain harus melakukan deposit ke rekening yang dikuasai oleh tersangka untuk bermain. 

"Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, Fajri kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara dan langsung dilakukan penangkapan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065863/judi-ftFI_large.jpg
Menkominfo Blokir Akses 3,4 Juta Konten Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/340/3063964/pengadilan_agama_lebak-9bMi_large.jpg
Ratusan Istri di Lebak Gugat Cerai Suami Gegera Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3058325/judi_online-Niwg_large.jpg
Pemerintah Diminta Serius Perangi Judi Online, Penjarakan Oknum Pejabat yang Terlibat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/326/3056897/judi_online-WTmi_large.jpeg
Catat, Main Judi Online Terancam Tak Bisa Buka Rekening hingga Ajukan Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055746/menko_polhukam_hadi_tjahjanto-IS1m_large.jpg
4 Fakta Tren Judi Online Turun, Perputaran Uang Kini Hanya Rp297 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/340/3046373/pemuda_nekat_mencuri_gegara_kecanduan_judi_slot-ikq6_large.jpg
Gegara Judi Slot, Pemuda Asal Kepri Nekat Curi Uang Rp15 Juta di Tempat Kerja 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement